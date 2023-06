17. Juni 1953 in der DDR: eine Revolte, die lebendig bleibt

Berlin. Dieter Dombrowski war noch ein Kind, als in der DDR die Arbeiter aufbegehrten. An jenem 17. Juni 1953 war der heutige Vorsitzende des DDR-Opferverbandes UOKG knapp zwei Jahre alt. Dennoch will er das Ereignis nicht vergessen wissen. „Wir können auf den 17. Juni allesamt stolz sein“, sagt er. „Denn damals haben Menschen sich getraut aufzustehen.“ Der Gedenktag sei entsprechend wichtig und solle „nicht nur durch Kranzniederlegungen gewürdigt werden“.

In über tausend Betrieben und Genossenschaften der Deutschen Demokratischen Republik streikten damals die Arbeiter. Sie prangerten nicht allein ökonomische Missstände an, sondern forderten überdies die Ablösung der Regierung, freie Wahlen – kurz: Demokratie – und die Einheit Deutschlands. Das gefiel den Mächtigen der SED nicht. Sie ließen den Volksaufstand, an dem sich rund eine Million Menschen beteiligten, niederschlagen.

Die Folgen des 17. Juni 1953 reichen bis in die Gegenwart

Nun liegt die Revolte zwar 70 Jahre zurück. Doch vergessen ist sie nicht. Die Folgen des 17. Juni 1953 reichen bis in die Gegenwart.

Am Donnerstag wird die 2021 ins Amt gekommene SED-Opferbeauftragte des Bundestages, Evelyn Zupke, ihren zweiten Jahresbericht vorlegen. Darin wird es explizit um den 17. Juni gehen, daneben aber ebenso um die bessere Versorgung jener Menschen, die vor und nach dem Aufstand unter Verfolgung leiden mussten. Immerhin soll es über die gesamte Dauer der DDR hinweg rund 300.000 politische Gefangene gegeben haben. Viele leiden noch heute unter psychischen Schäden, unter dadurch ausgelöster Arbeitsunfähigkeit und schließlich unter finanziellen Problemen. Denn sie haben Schwierigkeiten, den Nachweis zu führen, dass ihre Leiden tatsächlich aus der Verfolgung herrühren. Das möchte Zupke geändert sehen. Bei ihrer Pressekonferenz wird ferner Zwangsarbeit zugunsten westdeutscher Unternehmen eine Rolle spielen.

Am Freitag gedenkt der Bundestag des 17. Juni in einer Feierstunde. Die Gedenkrede wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halten. Schülerinnen und Schüler werden die Berichte von Zeitzeugen vortragen.

„Der 17. Juni 1953 geht oft verschütt unter dem 9. November 1989″

Im Übrigen ist die Errichtung eines Mahnmals für die Opfer des Kommunismus in Vorbereitung. Es wird nach Angaben von UOKG-Chef Dombrowski im Regierungsviertel unweit des Reichstagsgebäudes stehen. Die Ausschreibung unter Künstlern solle zum Jahresende beginnen. „Da gibt es Absprachen“, sagt er. „Das läuft alles.“ Das Mahnmal werde an die Opfer des 17. Juni erinnern, jedoch nicht nur. Am Mittwoch wird sich der Kulturausschuss des Bundestages in einer Anhörung mit dem Thema befassen.

Darüber hinaus gibt es Forderungen, die Erinnerung noch effektiver wachzuhalten. „Wir haben das unglaublich repressive System der frühen DDR, in der auch Todesstrafen verhängt wurden, ein Stück weit aus den Augen verloren“, sagt die Sprecherin der ostdeutschen Grünen-Bundestagsabgeordneten, Paula Piechotta, aus Leipzig. „Der 17. Juni 1953 geht oft verschütt unter dem 9. November 1989, weil man sich lieber an die erfolgreichen Revolutionen erinnert als an die nicht erfolgreichen.“

Kein Lehrstuhl für DDR-Geschichte

Sie fährt fort: „Dass nicht jeder die enorme Repression der frühen DDR sofort präsent hat, führt dazu, dass viele die Freiheit von heute geringer schätzen.“ Man kenne Oskar Brüsewitz, den evangelischen Pfarrer, der sich 1976 in Zeitz (heute Sachsen-Anhalt) selbst entzündete und später an den Verbrennungen starb, ohne dass Angehörige ihn noch sehen durften – oder den Bürgerrechtler Matthias Domaschk, der 1981 in der Haft umkam. „Aber die Opfer des 17. Juni kennt man kaum“, so die Grüne. „Es ist nicht einmal klar, wie viele Opfer es damals gab. Es wäre ein Erfolg für die SED-Diktatur, wenn wir es nicht schaffen, das aufgebrochen zu kriegen.“

Dieter Dombrowski sieht ebenfalls unverändert Defizite. „Es gibt an unseren Universitäten keinen Lehrstuhl für DDR-Geschichte“, sagt er. „Und wenn das Thema an den Unis nicht gelehrt wird, dann kann es auch an den Schulen nicht so vorkommen, wie wir es uns wünschen. Doch gerade an den Schulen sollte der 17. Juni und alles, was damit zusammenhängt, einen höheren Stellenwert bekommen.“