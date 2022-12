19 Jahre Haft für Plan zur Entführung von US-Gouverneurin

1,5 Millionen ukrainischen Kindern droht psychische Erkrankung

Laut Unicef Deutschland drohen etwa 1,5 Millionen Kindern in der Ukraine Depressionen, an Angstzustände und posttraumatische Belastungsstörungen. Zur Linderung der Not habe Unicef in der Ukraine insgesamt 140 Kinderzentren eingerichtet.