An Diktator Saddam Hussein erinnert im Irak nichts mehr

Einst waren Darstellungen des irakischen Diktators in der Hauptstadt omnipräsent – heute sind sie verschwunden. Gut 20 Jahre nach dem Sturz einer riesigen Saddam-Hussein-Statue in Bagdad erinnert nur noch wenig an den einstigen Machthaber.

Von den zahllosen Anekdoten, die Kaiss al-Scharaa aus seinem Leben als Friseur zum Besten geben kann, liegt ihm eine besonders am Herzen. Am 9. April stürzten Iraker zusammen mit US-Marine­infanteristen vor seinem Salon auf dem Firdos-Platz in der Hauptstadt Bagdad eine zwölf Meter hohe Statue des irakischen Diktators Saddam Hussein. Das zwölf Meter hohe Ungetüm mit ausgestreckter Hand war erst ein Jahr zuvor errichtet worden, um den 65. Geburtstag des Machthabers zu feiern.

Die Statue trug das Gesicht eines Mannes, den jeder fürchtete. Kaiss al-Scharaa, Friseur

Viele junge Menschen aus dem ganzen Land hätten sich an der Aktion beteiligt, die sich nach Freiheit gesehnt hätten, sagte Al-Scharaa der Nachrichten­agentur AP. „Die Statue trug das Gesicht eines Mannes, den jeder fürchtete.“

Ikonischer Moment der US-geführten Invasion

In den Augen der Welt war es ein ikonischer Moment der von den USA angeführten Invasion, als der Umsturz der Statue in Echtzeit im Fernsehen übertragen wurde. Die US-Soldaten befestigten Seile an dem Monument und brachten es mit der Zugkraft eines ihrer Fahrzeuge zu Fall. Es war ein Symbol für das Ende der fast ein Vierteljahrhundert währenden Herrschaft Saddams – von 1979 bis zu seinem Sturz im Zuge des Einmarschs der Amerikaner 2003 war er Staats- und Regierungschef.

Tatsächlich war das Geschehen auf dem Firdos-Platz aber nur ein kleiner Ausschnitt aus der diktatorischen Bildgewalt: In den Jahrzehnten seiner Herrschaft ließ Saddam etliche weitere Monumente errichten und Paläste bauen, die seine Macht demonstrierten.

Saddam Hussein als Gefahr für die Welt? US-Invasion im Irak jährt sich zum 20. Mal Anfang 2003 traf der damalige US-Präsident George W. Bush die Entscheidung, den irakischen Präsidenten Saddam Hussein mit Gewalt zu stürzen. © Quelle: Reuters

Die dafür geschaffenen Statuen und Bilder sind gut 20 Jahre später längst beseitigt. Viele der Paläste und Gebäude wurden neuen Zwecken zugeführt. Doch auch die Hoffnung, die sich mit der Beseitigung der visuellen Präsenz Saddams einstellte, hat sich weitgehend in Luft aufgelöst. Schuld daran sind Jahre der Gewalt, eine am Boden liegende Wirtschaft und grassierende Korruption in der in Fraktionen zersplitterten neuen politischen Elite des Landes.

Der Firdos-Platz wurde zu einem kleinen Park umgestaltet, finanziert von privaten Banken. Auf einem Gebäude, das den Platz überragt, prangt ein Gemälde von Ghassem Soleimani, einem einflussreichen iranischen Kommandeur, der im Jahr 2020 bei einem US-Drohnenangriff getötet wurde; außerdem eines von Imam Hussein, Enkel des Propheten Mohammed. Es ist die Art schiitischer Symbolik, die um Bagdad heute weit verbreitet ist. Sie spiegelt die Dominanz vom Iran unterstützter Parteien in der Regierung wider.

Dieser neue Garten, der den Saddams ersetzt hat, repräsentiert die verbreitete Korruption im Irak heutzutage. Kaiss al-Scharaa, Friseur

„Dieser neue Garten, der den Saddams ersetzt hat, repräsentiert die verbreitete Korruption im Irak heutzutage“, sagte Al-Scharaa. Die Herrschaft des Diktators vermisse er nicht – aber die des Rechtsstaats. Familien trauten sich nicht, ihre Kinder herzubringen, weil sich nachts Drogendealer dort herumtrieben, sagte er.

Was mit dem Großteil der Statue geschah, ist nicht überliefert. Teile von ihr sicherten sich jedoch Souvenirjäger.

Eine Gruppe junger Marine­infanteristen aus dem US-Staat Utah erklärte 2003, sie habe die rechte Hand der Statue abgesägt, um sie auf dem Verkaufs­plattform Ebay anzubieten. Die Fracht sei aber verschwunden, als die Gruppe versucht habe, sie bei ihrem Rückflug in die USA dorthin zu schmuggeln.

Das linke Bein der Statue beim Antiquitätenhändler

Geblieben ist nur ein Foto, das die Soldaten mit ihrer Beute machten, die sie darauf wie einen Preisfisch bei einem Angelwettbewerb halten. Im Jahr 2016 behauptete ein Antiquitäten­händler in Deutschland, er habe das linke Bein der Statue erworben und es bei Ebay für mehr als 100.000 Dollar verkauft.

Der britische Journalist Nigel Ely schrieb im Jahr darauf ein Buch über ein abgetrenntes Stück des linken Teils des Gesäßes der Saddam-Statue. Er versuchte, es für wohltätige Zwecke zu verkaufen, erhielt aber kein ausreichend hohes Gebot.

Bild eines „göttlichen Führers“

Saddams Politik, Bagdad und andere Städte mit Darstellungen seiner selbst und Palästen zu überfrachten, habe das Bild eines „göttlichen Führers“ erschaffen, sagte Renad Mansour von der Denkfabrik Chatham House der AP. Saddam habe seine Macht auf diese Weise projiziert, um sein Volk daran zu erinnern, wer das Sagen hatte.

Einige der unter der Herrschaft Saddams geschaffenen Monumente, die eine nationalistische Bedeutung haben, die über den Diktator hinausgeht, haben indes weiter Bestand. Über dem Tigris thront etwa weiterhin ein Triumph­bogen, geformt aus zwei gigantischen Händen, die gekreuzte Schwerter halten. Er wurde geschaffen, um an die im Krieg mit dem Iran in den 1980er-Jahren gefallenen Soldaten des Landes zu erinnern.

Die Sonne geht über einem der Paläste des ehemaligen irakischen Präsidenten Saddam Hussein unter. Er befindet sich im Schatt al-Arab. © Quelle: Nabil al-Jurani/AP/dpa

Ein Palast auf einer Insel inmitten eines künstlichen Sees in Bagdad, der nach einer in diesem Krieg vom Iran zurückeroberten Insel benannt wurde, wurde umgewidmet in die Amerikanische Universität. Auf dem Campus finden sich weiter die Initialen des toten Diktators. Sie sind an Wänden und Decken eingraviert. In dem See schwimmen noch immer riesige Fische, deren Vorfahren Saddam dort einsetzen ließ. Alles andere, das den Diktator direkt symbolisierte, wurde entfernt.

Geschichte bewahren

Die Vizepräsidentin der Universität, Dawn Dekle, sagte, es sei wichtig, die Geschichte der Einrichtung zu bewahren. „Dieser Palast gehört der Zukunft des Irak“, sagte sie der AP. Sie hoffe, dass die Universität Söhne und Töchter abgewanderter Iraker aufnehmen könne.

Einen Tag nach dem Sturz der Statue auf dem Firdos-Platz stürzten Kurden in der nördlichen Stadt Kirkuk auch dort eine riesige Statue des Diktators. Das Gesicht des Monuments traten sie mit Schuhen – und feierten das Ende des Mannes, der sie so brutal unterdrückt hatte. Human Rights Watch bezeichnete das Vorgehen Saddams gegen die kurdische Bevölkerung als Genozid. Viele weitere Symbole des Diktators verschwanden in den Tagen, Wochen und Monaten danach. Er selbst wurde 2006 in Bagdad zum Tode verurteilt und gehängt.

RND/AP