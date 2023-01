23 Fragen an 2023: Die ultimative Jahresvorschau im RND-Podcast mit Micky Beisenherz

Das neue Jahr hat mit Christine Lambrechts Silvestervideo begonnen und geht mit Marder-Panzern für die Ukraine weiter. Und dann? In diesem Podcast erfährt man es: In ihrer Jahresvorschau beantworten die RND-Korrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann mit ihrem Gast Micky Beisenherz schon jetzt alle Fragen an 2023.

Berlin. In seinem eigenen Newspodcast „Apokalypse & Filterkaffee“ blickt Micky Beisenherz zurück auf die aktuellen Ereignisse der letzten Tage, im Politik-Podcast des RND blickt er in dieser Woche in die Zukunft: Gemeinsam mit den RND-Hauptstadtkorrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann stellt der Autor und TV‑Polittalker 23 Fragen an das Jahr 2023 – und beantwortet sie mit ihnen auch gleich: Wer wird wichtig im Jahr 2023? Wie geht der Krieg in der Ukraine weiter? Und was hat Olaf Scholz mit allen Dschungelkönigen gemeinsam?

Podcast „Geyer + Niesmann“: Hier anhören

Freilich geht es bei einem Tausendsassa wie Beisenherz, der neben seinen Podcast- und TV‑Shows auch als Autor fürs RTL‑Dschungelcamp, für einen gemeinsam Bestseller mit Thrillerautor Sebastian Fitzek, als Kolumnist für den „Stern“ und als Essayist fürs die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt, nicht allein um Politik.

Es werden auch humoristische Talente wie Christine Lambrecht gewürdigt (Bleibt sie Verteidigungs­ministerin?), Soapdarsteller wie Markus Söder durchleuchtet (Überlebt er die Bayern-Wahl 2023?), Duelle herbeigeredet (Warum muss sich Friedrich Merz vor Hendrik Wüst fürchten?) und ausführlich die Royals besprochen (Weshalb will Harry seinem Vater Charles die Krönung versauen?).

Politik, kein Gelaber: Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadtpresse und Politikbetrieb, was hinter den Schlagzeilen über Wahlkampf, Machtspielchen und Politpeinlichkeiten wirklich steckt. Unver­krampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf.