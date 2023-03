400.000 Euro Gebühr: Russischer Jumbojet am Flughafen Hahn festgesetzt

Buslinie um den Großen Plöner See Buslinie um den Großen Plöner See

19 Bushaltestellen auf einer 34,2 Kilometer langen Strecke bedient der „Seekieker“ in der touristischen Saison. In 60 Minuten geht es rund um den Großen Plöner See, durch Plön, Bösdorf, Bosau, Nehmten, Dersau und Ascheberg. Auch in diesem Jahr?