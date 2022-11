49‑Euro-Ticket: Kommt endlich aus den Puschen!

EU-Kommission sagt dem Verpackungsmüll den Kampf an

Nach Strohhalmen aus Plastik will die Brüsseler Behörde künftig auch Mini-Shampoo-Flaschen in Hotels verbieten. Auch Coffee to go soll nur noch in wiederverwertbaren Tassen verkauft werden. Geplant ist auch eine generelle Pfandpflicht auf Plastikflaschen und Alu-Dosen.