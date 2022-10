Mit Blick auf das 49-Euro-Ticket: Wüst fordert mehr Geld für Bus und Bahn

Die Kaltenkirchener TS ist die Mannschaft der Stunde in der Landesliga. Fünf Mal in Folge blieb das Team von Trainer René Sixt zuletzt unbesiegt, am Sonntag beim SSC Hagen-Ahrensburg soll der sechste Streich folgen. Oberligist SV Todesfelde will auf eigenem Platz nachlegen.