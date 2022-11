Kommunalverbänden fehlt beim 49-Euro-Ticket bislang eine „seriöse Finanzierung“

Von scharfer Zurückweisung bis Beistandsversicherung: die Reaktionen auf die mutmaßlichen Raketentreffer in Polen

Bei einer Explosion in einem polnischen Dorf sind am Dienstag zwei Menschen getötet worden. Berichte sprachen am Abend von zwei russischen Raketen, die in dem Ort nahe der ukrainischen Grenze eingeschlagen sein sollen. Das russische Verteidigungsministerium wies die Berichte scharf zurück. Polens Verbündete erklärten dagegen ihre Unterstützung und die Ukraine warf Russland die Verbreitung von Verschwörungstheorien vor.