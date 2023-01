49-Euro-Ticket: Startdatum steht jetzt fest

Kantinenessen hat nicht unbedingt den besten Ruf. Verkochtes Gemüse, versalzene Kartoffeln und labbriger Salat – so kennen die meisten Deutschen ihre Kantinen. Dass es auch anders geht, beweist Thomas Bootjer Tag für Tag in der Brockmann-Kantine in Nützen. Was die Betriebsküche ausmacht und wer dort so alles isst, erzählt der Küchenmeister im Gespräch mit KN-online.