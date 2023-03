Verkaufsstart von 49-Euro-Ticket bei der Deutschen Bahn am Montag

Neue Express-Sommerbusse an Sonntagen in Neumünster

Die Stadtwerke Neumünster reagieren auf einen häufig geäußerten Wunsch ihrer Fahrgäste: Von April bis Oktober führen sie an Sonn- und Feiertagen zwei neue „Sommerlinien“ ein. Die fahren auf direkten Wegen zum Bad am Stadtwald, zum Tierpark, zu den Holstenhallen und an den Einfelder See.