49-Euro-Ticket zu teuer? Verkehrsminister hofft, dass viele Arbeitgeber einen Teil zahlen

Jung, hip – und morgen abgewählt? Warum Finnlands Regierungschefin Sanna Marin um ihr Amt zittern muss

innlands Regierungschefin Sanna Marin hat ihr Land in den vergangenen Jahren gleich durch mehrere Krisen gesteuert und sich nebenbei mit ihrer lässigen Art in die Herzen vieler Europäer getanzt. Bei der finnischen Parlamentswahl am Sonntag muss die 37-Jährige aber trotzdem um ihr Amt zittern - warum?