50 Milliarden Euro: Moskau erwartet Minus im Staatshaushalt 2023

Bewusstlos auf Gehweg: Polizisten reanimieren 48-Jährigen am Ostring in Kiel

Polizeibeamte aus Kiel mussten am Mittwoch einen bewusstlosen 48-Jährigen am Ostring reanimieren. Der Mann hatte wohl schon einige Zeit am Straßenrand gelegen und war leicht unterkühlt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei verknüpft mit dem Einsatz einen Appell.