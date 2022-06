Umfrage zeigt: Großteil der Deutschen will Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen ab Herbst

Nur noch an wenigen Orten gilt in Deutschland eine Maskenpflicht. Wenn es nach dem Großteil der Deutschen geht, sollte diese aber schon bald wieder in Innenräumen gelten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des ARD-„Deutschlandtrend“.