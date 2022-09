Ärger um Nachfolge von 9-Euro-Ticket: Bayern will nicht zahlen - in Niedersachsen sperrt sich die CDU

Eine junge Frau steht am Münchener Hauptbahnhof an einem Fahrkartenautomaten, auf dem Werbung für das 9-Euro-Ticket zu sehen ist. (Symbolbild)

Allein 1,5 Milliarden will der Bund für einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets stellen – wenn die Länder ebenso viel geben. Doch die Landesregierungen reagieren gemischt auf das Entlastungspaket. Bayern sieht sich nicht in der Pflicht. In Niedersachsen entfacht ein Koalitionsstreit.