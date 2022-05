Kremlgegner Nawalny wird in Gefängnis für Schwerverbrecher verlegt - Kriegskritik im Gericht

Nachdem ein Gericht in Moskau die Bewährung für Kremlgegner Alexey Nawalny abgelehnt hat, wird dieser nun in ein Gefängnis für Schwerverbrecher verlegt. Dieses soll deutlich strenger sein, weniger Besuche und Ausgang erlauben. Per Video ins Gericht zugeschaltet, nutzte der Kremlkritiker für eine deutliche Kritik an Russlands Krieg in der Ukraine.