FDP und Union wollen Ausweitung von Getreide-Anbauflächen durchsetzen

In Teilen der Welt drohen Getreide-Engpässe, weil Lieferungen aus der Ukraine ausfallen. FDP und Union wollen deshalb in der Agrarministerkonferenz Druck machen, um bald mehr Getreide in Deutschland anbauen zu können. Sie pochen auf Planungssicherheit für die Landwirte.