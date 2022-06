9-Euro-Ticket: Heil gegen Rückforderungen an Hartz-IV-Empfänger

03.06.22: Hubertus Heil SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales, aufgenommen im Rahmen der Sitzung des Deutschen Bundestages in Berlin.

Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat gegen Geld-Rückforderungen an Hartz-IV-Empfänger wegen des 9-Euro-Tickets ausgesprochen. Heil begrüße die Entscheidung niedersächsischer Kommunen, auf Rückzahlungen zu verzichten, so der Minister am Samstag. „Fast alle Bundesländer“ gingen damit den richtigen Weg.