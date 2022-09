NRW dringt auf Finanzierungsplan für Ausbau des Nahverkehrangebots

„Stärker auf Verhältnisse im Land achten“: Enquete-Kommission zum Afghanistan-Einsatz will Lehren ziehen

Am Montag nimmt die Enquete-Kommission des Bundestages zum Afghanistan-Einsatz ihre Arbeit auf. Deren Vorsitzender Michael Müller (SPD) hat ein klares Ziel. Er will, dass es in anderen Ländern, in denen sich die Bundeswehr engagiert, besser läuft.