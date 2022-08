Eine Frau zieht sich an einem Fahrscheinautomaten in Frankfurt am Main ein 9-Euro-Ticket. (Symbolbild)

Bei einer Sonderkonferenz per Videoschalte wollen die Verkehrsminister und ‑ministerinnen der Bundesländer am Freitag über die Auswirkungen der hohen Energiepreise auf die Verkehrsbetriebe beraten. Eigentlich sollte zudem über den öffentlichen Personennahverkehr nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets gesprochen werden. Doch das Thema wurde nun scheinbar von der Tagesordnung gestrichen, berichtete der „Stern“.

Das Magazin bezog sich dabei unter anderem auf die Aussage von der Verkehrsministerin Sachsen-Anhalts, Lydia Hüskens (FDP), die allerdings keine Erklärung dafür hatte, dass das 9-Euro-Ticket nicht mehr auf der Tagesordnung steht. Sie gehe aber davon aus, dass „zukünftige Entlastungen bei der Mobilität“ am Freitag nicht besprochen würden.

Lindner äußert sich zu 9-Euro-Ticket und Übergewinnsteuer Beim Tag der offenen Tür auf dem Gelände des Bundesfinanzministeriums beantwortet Lindner die Frage einer Bürgerin zum 9-Euro-Ticket. © Quelle: Reuters

Auch ihr niedersächsischer Amtskollege Bernd Althusmann (CDU) bestätigt laut „Stern“, dass der Tagesordnungspunkt 9-Euro-Ticket „abgesetzt“ worden sei. Althusmann begründete dies allerdings damit, dass die Konferenz lediglich auf eine Stunde angesetzt sei: So könne man gar nicht intensiv darüber diskutieren. Zudem hätten Bundesländer, die gegen die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets seien, Druck gemacht.

Althusmann: „Es herrscht keine Einigkeit“

Eine Einigung der Länder auf ein Nachfolgemodell steht nach Angaben Althusmanns aber noch aus. „Es herrscht keine Einigkeit, weil zunächst einmal im Vordergrund steht, dass knapp eine Milliarde Euro fehlen für eine Aufrechterhaltung des Nahverkehrs“, sagte er am Freitag im Deutschlandfunk. Darüber wollten die Länder mit dem Bund sprechen. Grund für den Erfolg des 9-Euro-Tickets sei die Kundenfreundlichkeit der einheitlichen Tarifstruktur gewesen. „Der grundsätzliche Ansatz eines Deutschlandtickets scheint mir richtig“, sagte Althusmann. „Aber dafür brauchen wir natürlich auch die Infrastruktur.“

Auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann hält zunächst eine bundesweite erhebliche Verbesserung der Grundfinanzierung für vordringlich. „Für uns ist das Allerwichtigste, dass die Regionalisierungsmittel deutlich erhöht werden, damit die Länder ausreichend Züge für den regionalen Bahnverkehr bestellen können“, sagte der Grünen-Politiker. „Ein billiges Ticket würde nichts nützen, wenn die Länder gezwungen wären, Züge abzubestellen, weil die Energie- und Personalkosten steigen“, erläuterte der Grünen-Politiker.

Städte- und Gemeindebund könnte sich 365-Euro-Jahres-Ticket vorstellen

Der Städte- und Gemeindebund fordert von den Ministern und Ministerinnen eine Einigung auf eine Nachfolgelösung für das auslaufende 9-Euro-Ticket. „Ziel sollte ein dauerhaft günstiges einheitliches Ticket, wie etwa ein 365-Euro-Jahres-Ticket sein“, sagte der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitagausgabe). Städte und Gemeinden erwarteten, dass die Minister und Ministerinnen „endlich die Vielstimmigkeit beenden und sich auf eine einheitliche Linie verständigen, wie die Verkehrswende vorangetrieben werden muss“. Landsberg sagte, dazu gehöre unter anderem die Beendigung des Tarifdschungels im ÖPNV.

Und so wird sich in der Videoschalte am Freitag wohl alles um ein Thema drehen: Wie können die Verkehrsverbünde die stark gestiegenen Energiekosten bewältigen? Amtierende Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz ist die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne). Ihr Sprecher verwies darauf, dass die Verkehrsbetriebe in den vergangenen Monaten starke Kostensteigerungen infolge der Energiekrise hinnehmen mussten. Zur Unterstützung wäre ein Hilfsfonds denkbar, vergleichbar mit dem Corona-Rettungsschirm. Geklärt werden müsste unter anderem, wie im Falle eines solchen „Energierettungsschirms“ die Finanzmittel verteilt würden, sagte der Sprecher.

