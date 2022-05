Haft für Amnesty-Chef war unrechtmäßig: Gericht verurteilt Türkei zu Tausenden Euro Schadensersatz

Monatelang wurde der ehemalige Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, in einem türkischen Gefängnis in Untersuchungshaft festgehalten. Offenbar zu Unrecht, wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nun urteilt. Ankara muss knapp 35.000 Euro Schadensersatz und Auslagen zahlen.