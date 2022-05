Hartz IV, Bürgergeld und die große Preisfrage: Was sich schon jetzt ändert und was noch kommt

Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP will Hartz IV zu einem Bürgergeld umwandeln. In einem ersten Schritt werden Sanktionen ausgesetzt. Welche Schritte sollen folgen? Das Wichtigste in Fragen und Antworten.