Abgeordnetengruppen führen liberale Sterbehilfe-Initiativen zusammen: Das steht im Gesetzesentwurf

Der 7. Juli könnte in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem ein jahrelanges Gezerre um die Sterbehilfe in Deutschland beendet wurde. Am letzten Tag vor der parlamentarischen Sommerpause wollen die Abgeordneten des Bundestags ohne Fraktionszwang darüber entscheiden, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die freiwillige aus dem Leben scheiden wollen.

Dabei haben nunmehr die Anhänger einer liberalen Regelung gute Chancen gegen einen sehr restriktiven Gesetzentwurf: Am Dienstag stellten die zwei bisher getrennt agierenden Abgeordneten-Gruppen ihren fusionierten Entwurf vor. „Die Suizidhilfe in Deutschland braucht Menschlichkeit und keine neuen Verbotsgesetze“, mahnte die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr. Und Renate Künast von den Grünen, die bislang mit mehreren Parlamentariern einen etwas anderen Weg gehen wollte, ergänzte: „Das Strafrecht ist nicht der Ort, um die Selbstbestimmung zu regeln. Wir werden niemanden in dieser Situation allein lassen.“

Die Debatte über die Sterbehilfe wird bereits seit mehr als zehn Jahren geführt. In der Absicht, unappetitliche Sterbehilfevereine zu stoppen, die mit dem Leid anderer Menschen Geld verdienen, fügten die Parlamentarier 2015 eine Formulierung in das Strafgesetzbuch ein, die die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ unter Strafe stellte. Das „geschäftsmäßig“ steht dabei für eine auf Wiederholung angelegte Tat, weshalb auch Ärzte von der Gesetzesänderung erfasst wurden. Warnungen, dass damit die Sterbehilfe in Deutschland faktisch unmöglich gemacht werde, wurden ignoriert. Dabei waren die Argumente nachvollziehbar: Ein Palliativmediziner, der in einem Hospiz tätig ist, betreut im Jahr sicherlich mehr als 200 Sterbende. Da reichte es, wenn er zwei Todkranken hilft, um in Wiederholungsverdacht zu stehen und sich damit strafbar zu machen.

Was befürchtet wurde, trat ein. Selbst Ärzte, die vorher noch Patientinnen und Patienten in Fällen von unheilbaren, tödlichen Krankheiten geholfen hatten, zogen sich zurück. Das Thema Sterbehilfe wurde ein absolutes Tabu. Der Befreiungsschlag kann dann im Februar 2020: Das Bundesverfassungsgericht erklärte den umstrittenen Strafrechtsparagrafen 217 für verfassungswidrig. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasse auch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und die Freiheit, dafür Hilfe in Anspruch zu nehmen, so die Verfassungsrichter. Durch das Verbot werde dieses Recht jedoch „entleert“, weil es gar keine Angebote zu Suizidhilfe mehr gebe, beklagten sie.

Erlaubt, aber rechtliche Grauzone

Seitdem ist die Sterbehilfe wieder erlaubt, allerdings gilt der Bereich weiterhin als rechtliche Grauzone. Gleichwohl sind diverse Vereine aktiv und begleiten regelmäßig Menschen in den Tod. Eine juristisch saubere Möglichkeit, an todbringende Medikamente zu kommen, gibt es nach wie vor nicht, auch nicht für Menschen mit tödlich verlaufenden, unheilbaren Erkrankungen. Nach der Bundestagswahl 2021 fanden sich daher die bisherigen Gruppen erneut zusammen, um das Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Die Gruppe um den SPD-Abgeordneten Lars Castellucci will nach wie vor die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe im Strafrecht verbieten. Nur unter strengen Bedingungen, zu denen eine zweifache ärztliche Begutachtung durch einen Facharzt für Psychiatrie gehört, soll die Beihilfe ausnahmsweise erlaubt werden.

Schon früh war klar, dass die Anhänger einer liberalen Regelung mit zwei unterschiedlichen Anträgen keine Chance gegen den Verbotsantrag haben würden. Deshalb liefen wochenlange Verhandlungen, um die Entwürfe zusammenzuführen.

Ergebnis der Schlussabstimmung völlig unabsehbar

Der Entwurf für ein „Suizidhilfegesetz“ sieht nunmehr vor, dass Ärztinnen und Ärzte Volljährigen ein Arzneimittel zur Selbsttötung verschreiben dürfen, die ihr Leben „aus autonom gebildetem, freiem Willen“ beenden möchten. Dazu sollen Voraussetzungen zu Beratung und Aufklärung geregelt werden. Unter anderem ist vorgesehen, dass entsprechende Arzneimittel frühestens drei Wochen und höchstens zwölf Wochen nach einer Beratung verordnet werden dürfen. In bestimmten Härtefällen – hier werden unter anderem weit fortgeschrittene, tödlich verlaufende Erkrankungen genannt – ist eine Verschreibung auch ohne Beratung und Fristen möglich, wenn ein zweiter Arzt zustimmt.

Für die Beratung soll ein bundesweites Netz an Stellen aufgebaut werden, wobei die Schwangerenkonfliktberatung dafür das Vorbild ist. Die Beratungsstellen sollen ergebnisoffen „die für eine Entscheidung für oder gegen eine Selbsttötung erheblichen Gesichtspunkte vermitteln“, heißt es im Entwurf.

Welcher Antrag bei der Schlussabstimmung Anfang Juli die Mehrheit bekommt, ist nicht absehbar. Zählt man die bisherigen Unterstützer-Unterschriften zusammen, was aber ein sehr unvollständiges Bild darstellt, ergibt sich eine leichte Mehrheit für den liberalen Antrag, der überwiegend getragen wird von Abgeordneten der FDP, der SPD, von den Grünen und der Linkspartei. Die Union unterstützt dagegen mehrheitlich eine restriktive Linie, was auch bei der AfD der Fall sein dürfte. Letztere wurde nicht eingeladen, an den Anträgen mitzuarbeiten.

