Die deutsche Bildungsmonstranz gerät zum Witz

Abitur, das ist der Achttausender des deutschen Schulwesens. Man braucht spätestens ab den Weihnachtsferien des Prüfungsjahres Selbstorganisation wie nie zuvor und Resilienz gegenüber den Verlockungen des Freizeitangebots. Bei vielen Schülerinnen und Schülern liegen die Nerven blanker, je näher sie dem Gipfel kommen. Das aufgeladene Hirn wirbelt die aufgehäuften Wissensmassen durcheinander, Versagensängste und Schlafmangel machen sich breit. Was da keine und keiner gebrauchen kann, ist auch noch eine Abiturpanne.

Digitale Kompetenz und Sicherheit - mangelhaft

Und doch passieren sie verlässlich alle Jahre wieder: Wie zum Beispiel jetzt in Sachsen-Anhalt, wo die Kandidatinnen und Kandidaten an diesem Montag seit 9 Uhr mit einer Stunde Verspätung über Alternativaufgaben ihres Geschichtsabiturs brüten - weil ein Unbekannter die eigentlichen Aufgaben tags zuvor durchgestochen hatte. Oder in Nordrhein-Westfalen, wo im April die Abiturprüfungen in den Fächern Biologie, Physik, Chemie, Ernährungslehre, Technik und Informatik kurzfristig abgesagt wurden, weil – bislang in der Geschichte des Zentralabiturs einzigartig - „eine nicht optimale Dimensionierung“ (NRW-Schulministerin Dorothee Feller) des Systems des externen IT-Dienstleisters dazu führte, dass der Server mit dem gleichzeitigen Ansturm der Schulen überfordert war.

Die Folge war, dass zwei Drittel der Schulen in NRW die Aufgaben nicht downloaden konnten - und Zehntausende Schülerinnen und Schüler Tage später noch einmal an die Tische mussten. Stress pur – verursacht durch offensichtliche mangelnde digitale Kompetenz und Sicherheit. Wie blamabel ist das denn? Wir schreiben das Jahr 2023!

Zumindest auf Lösbarkeit muss vertraut werden dürfen

In Hamburg hatte sich ins diesjährige Mathematikabitur eine falsche Zahl in eine Aufgabe zu analytischer Geometrie eingeschlichen. Eine am Prüfungsmorgen versandte Korrekturmail der Schulbehörde wurde zumindest im Gymnasium Blankenese nicht abgerufen, weshalb in dieser Schule viele der Prüflinge, die die Nuss partout knacken wollten, am Ende aber zu wenig Zeit hatten für die verbleibenden Aufgaben.

Die deutsche Bildungsmonstranz Abitur gerät zum Witz, wenn die an der Erstellung der Aufgaben beteiligten Lehrkräfte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese einmal zu wenig auf Sinnhaftigkeit prüfen. Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler geht es schließlich um nichts weniger als um ihre Zukunft. Viele Universitäten haben längst eigene Prüfungen, weil sie dem Abitur misstrauen.

Zumindest in Bayern könnte die NRW-Panne nicht passieren. Im Freistaat bekommen die Schulen die Prüfungsaufgaben aus Sicherheitsgründen nach wie vor in Papierform angeliefert. Vielleicht ist die scheinbare Rückständigkeit des Analogen noch die bessere Lösung für die Bildungsnation Deutschland - zumindest solange viele der Beteiligten digital noch überfordert ist.