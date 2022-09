Verschärfung der Teilimpfpflicht: Diese Länder wollen die Änderung nicht vollständig umsetzen

Selenskyj ruft Russen zum Widerstand auf: Stoppt Putin!

Mit eindringlichen Worten wendet sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Video an die russische Bevölkerung, speziell an ethnische Minderheiten in Russland. Seine Botschaft: Sie könnten Putin und den Krieg stoppen. „Kämpft, um nicht zu sterben!“, so Selenskyj.