Deutschlands fahrradfreundlichste Stadt liegt im Norden

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat eine stärkere Förderung des Radverkehrs im ländlichen Raum angekündigt. Der Minister und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) stellten am Montag den „Fahrradklima-Test 2022″ vor. Und verrieten dort auch, in welcher Stadt Radfahrer am liebsten unterwegs sind.

Radfahrerinnen und Radfahrer finden nach eigenen Angaben in Bremen besonders gute Bedingungen vor. Das zeigt der „Fahrradklima-Test 2022″ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, den der ADFC am Montag gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgestellt hat. Im Ranking der fahrradfreundlichsten Großstädte belegt Bremen Platz eins, gefolgt von Frankfurt am Main und Hannover.

In mehreren großen Städten habe sich einiges verbessert, so die Befragung - etwa in Köln, Bonn und Koblenz. Doch laut ADFC gibt es an vielen Stellen auch noch Luft nach oben: Insgesamt fanden 80 Prozent der Befragten die Radwege zu schmal, 72 Prozent waren mit den Falschpark-Kontrollen auf Radwegen unzufrieden und 70 Prozent der Befragten fühlten sich beim Radfahren nicht sicher.

Außerdem kritisierte der ADFC die Fahrradfreundlichkeit im ländlichen Raum. Dort gebe es Nachholbedarf, sagte Weniger als die Hälfte der Befragten gab an, dass Nachbarorte direkt und komfortabel zu erreichen sind (44 Prozent). Nur rund ein Drittel der Befragten fühlt sich zwischen Orten vor Unfällen sicher (36 Prozent).

Bund will Radverkehr im ländlichen Raum stärken

Verkehrsminister Wissing erklärte, er wolle die Bedingungen für den Fahrradverkehr im ländlichen Raum verbessern. Bei der Vorstellung des „Fahrradklima-Tests 2022″ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) sagte Wissing, man wolle Länder und Kommunen bei diesem Thema nicht allein lassen. Der Bund habe ein großes Interesse daran, dass mehr Menschen das Rad nutzen. „Wir müssen dafür sorgen, dass im ländlichen Raum der Übergang vom Fahrrad auf die Bahn besser funktioniert“, so der Verkehrsminister. „Das Fahrrad ist ein hervorragendes Verkehrsmittel.“

Den „Fahrradklima-Test“ macht der ADFC alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit dem Bundesverkehrsministeriums. Im Herbst 2022 haben laut dem Verein mehr als 245.000 Radfahrerinnen und Radfahrer aus ganz Deutschland bei der Online-Befragung über die Fahrradfreundlichkeit ihrer Städte und Gemeinden abgestimmt - das seien so viele wie noch nie.