Ächtung durch Kreml: Antisemitismusbeauftragter stellt sich vor Oberrabbiner

Berlin. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat den ehemaligen Oberrabbiner von Moskau, Pinchas Goldschmidt, gegen den Vorwurf des Kreml verteidigt, ein Spion zu sein. „Der langjährige Vorsitzende der Europäischen Rabbinerkonferenz, Rabbiner Pinchas Goldschmidt, hat sich über viele Jahre um die jüdische Gemeinschaft in Russland verdient gemacht und ist ein hochgeschätzter Partner für viele Regierungen in Europa, gerade auch wegen seiner wichtigen Beiträge im interreligiösen Dialog“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die nun erfolgte Brandmarkung seiner Person durch die russische Regierung als ‚ausländischer Agent‘ ist der Versuch einer Diffamierung als Reaktion auf die Kritik Goldschmidts am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.“ Rabbiner Goldschmidt könne sich seiner „vollen Unterstützung sicher sein“, so Klein.

Mit seiner Ächtung setze der Kreml auf „einen Mechanismus, den wir in der Geschichte leider schon so oft gesehen haben: Jüdinnen und Juden geraten gerade in Zeiten von Krisen und Konflikten immer wieder in den Fokus feindlich gesinnter Mehrheiten“, sagte der Antisemitismusbeauftragte weiter. „Auch hier in Deutschland ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mittlerweile häufig der Hintergrund für antisemitische Vorfälle.“

Russland führt Goldschmidt als „ausländischen Agenten“

Die russischen Behörden führen Goldschmidt seit Kurzem offiziell als ‚ausländischen Agenten‘. Das berichtete zuletzt die „Jüdische Allgemeine“ unter Berufung auf israelische Medien. Das Moskauer Justizministerium setzte den 59-Jährigen demnach auf eine entsprechende Liste. Dieser habe „falsche Informationen über die Entscheidungen der Behörden der Russischen Föderation und ihre Politik“ verbreitet und sich gegen die „spezielle Militäroperation“ in der Ukraine ausgesprochen, hieß es.

Goldschmidt hatte Russland im Frühjahr 2022, zwei Wochen nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, verlassen. Bis dahin war er 30 Jahre lang Oberrabbiner in der Hauptstadt. Goldschmidt trat nach eigenen Angaben zurück, „weil eine Fortsetzung meiner Tätigkeit als Oberrabbiner von Moskau wegen der repressiven Maßnahmen gegen Andersdenkende ein Problem für die Gemeinde darstellen würde“. Er ist Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz. Sie verlegt, wie im Mai bekannt wurde, ihren Hauptsitz nach München.