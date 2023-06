Ärztepräsident Reinhardt kritisiert Zeitplan für Neuregelung der Sterbehilfe

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat den engen Zeitplan des Bundestags für die Abstimmung über eine Neuregelung der Sterbehilfe kritisiert. „Wenn erst jetzt ein neuer Entwurf vorliegt, stellt sich die Frage, ob eine abschließende Entscheidung in den letzten dichtgedrängten Sitzungswochen vor der Sommerpause wirklich klug ist“, sagte Reinhardt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch) mit Blick auf die am Dienstag vorgestellte zusammengeführte Initiative von zwei Abgeordnetengruppen. „Bei der Entscheidung des Gesetzgebers sollte Abwägung und Sorgfalt vor Schnelligkeit gehen“, mahnte er. Nach den derzeitigen Plänen soll die Schlussabstimmung im Bundestag über die nunmehr zwei verbleibenden Gesetzentwürfe am 7. Juli stattfinden, dem letzten Sitzungstag des Parlaments vor der parlamentarischen Sommerpause.

Reinhardt nahm nicht konkret Stellung zu dem neuen Gesetzentwurf, forderte allerdings eine Stärkung der Suizidprävention. „Suizidwünsche gehen weit überwiegend auf psychische Erkrankungen wie insbesondere Depressionen zurück“, betonte er. Bei der Prävention stehe das Verständnis für die Betroffenen und das Angebot zur Hilfe im Vordergrund. Auch die Palliativ- und Hospizversorgung müssen noch weiter ausgebaut werden.

„Entscheidung für das Leben“

Reinhardt stellte klar, dass Ärztinnen und Ärzte nach der erfolgten Änderung der Berufsordnung am assistierten Suizid mitwirken können. „Suizidbeihilfe ist für Ärztinnen und Ärzte eine im Einzelfall, nach sorgfältiger Abwägung mögliche Gewissensentscheidung, aber keine ärztliche Aufgabe“, betonte er. Kein Arzt dürfe dazu verpflichtet oder gedrängt werden. „Politik und Gesellschaft bleiben aufgerufen, für Bedingungen zu sorgen, die es Menschen durch Unterstützung und gute Versorgung ermöglichen, sich für das Leben zu entscheiden“, mahnte der Ärztepräsident.

Patientenschützer erwarten, dass auch der fusionierte Antrag keine Mehrheit bekommen wird. Er lasse zu viele Fragen offen, kritisierte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. „Unverantwortlich ist es, den Sterbehelfer strafrechtlich nicht in den Blick zu nehmen“, beklagte er. „Schließlich erfordert sein Tun höchste Sachkunde und er hat zweifelsfrei sicherzustellen, dass der Suizid selbstbestimmt gewünscht wird“, sagt er dem RND. Zudem habe jeder Suizidhelfer persönlich zu garantieren, dass die Entscheidung ohne Einfluss und Druck seitens Dritter zustande komme. „Ausgeschlossen werden muss in jedem Fall, dass organisierte Suizidangebote gegen Gebühr erfolgen. Denn wo Geld fließt, ist die Autonomie in Gefahr“, sagte er.