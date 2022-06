Vier Tote bei Terroranschlag in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich am Samstag ein Terroranschlag ereignet. Behörden zufolge sei eine Gebetsstätte der Sikh-Glaubensgemeinschaft von Explosionen erschüttert worden. Vier Menschen seien gestorben, so die Ermittler am Samstagnachmittag.