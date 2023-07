Forderung nach „Rassentrennung“: Rassistischer Aufkleber an Bundestags-Bürotür eines AfD-Abgeordneten

Berlin. „A separate place for every race“ – „Für jede Rasse einen eigenen Platz“. Dieser rassistische Spruch steht auf einem Aufkleber in Regenbogenfarben, der nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) in dieser Woche mehrere Tage lang an der Bürotür des AfD-Abgeordneten Jan Wenzel Schmidt in einem Gebäude des Deutschen Bundestags klebte.

Das Abgeordnetenbüro befindet sich im Otto-Wels-Haus des Bundestages an der Andresse Unter den Linden 50 in der Mitte eines Flures, auf dem nur Büros der AfD-Fraktion untergebracht sind. Auch die AfD-Abgeordneten Rainer Rothfuß, Martin Reichardt, Kay-Uwe Ziegler und Michael Kaufmann haben dort ihre Büros.

AfD-Abgeordneter Schmidt teilt mit, der Aufkleber stamme nicht von ihm

Nach einer Anfrage des RND ließ Wenzel den Aufkleber nun entfernen, wie er mitteilte. Der Aufkleber sei „natürlich nicht“ von ihm oder einem seiner Mitarbeiter an seiner Bürotür angebracht worden. Er vermute, dass ein „AfD-Hasser“ für den Aufkleber verantwortlich sei. „Wenn Friedrich Merz uns unwidersprochen zum ‚Feind‘ erklären darf – und den Feind will man ja, anders als den Gegner, mit allen Mitteln vernichten – darf man sich nicht wundern, wenn zu schmutzigen Methoden gegriffen wird“, erklärte der AfD-Politiker.

Für die Öffentlichkeit zugänglich ist das Otto-Wels-Haus nicht. Zutritt haben nur Inhaber eines Bundestags-Hausausweises – vor allem Abgeordnete, Mitarbeiter der Abgeordneten, Fraktionen und des Parlaments, Journalisten und angemeldete Gäste von Abgeordneten. Das Anbringen von Aufklebern an Bürotüren ist im Bundestag grundsätzlich verboten.

Der AfD-Politiker und Bundestagabgeordnete Jan Wenzel Schmidt. Schmidt teilte dem RND mit, weder er noch einer seiner Mitarbeiter habe den Aufkleber an seiner Bürotür angebracht. © Quelle: Jan Wenzel Schmidt

Das steckt hinter dem Aufkleber

Das Aufklebermotiv mit den Farben der Regenbogenfahne und dem rassistischen Slogan entstammt einer rechtsextremen Online-Subkultur in Internetforen wie 4chan. Es wird dort genutzt, um gleichzeitig die rassistische Forderung einer „Rassentrennung“ zu verbreiten und die LGBTQ-Bewegung und Bestrebungen für gesellschaftliche Diversität verächtlich zu machen. Die räumliche Trennung ethnischer Gruppen wird dabei als vermeintlicher Beitrag zu mehr „Diversität“ durch weniger Vermischung dargestellt. Zudem behaupten rechtsextreme Trolle anhand solcher Aufkleber, die Regenbogen-Fahne sei nun ein Symbol weißer Nationalisten – in der Hoffnung die LGBTQ-Bewegung zu verunsichern. In den Foren, in denen solche Aufklebermotive verbreitet werden, wimmelt es von rassistischen, antisemitischen und den Nationalsozialismus glorifizierenden Aussagen.

Rassistischer Aufkleber auch in AfD-Umfeld aufgetaucht

Doch genau das nun im Bundestag verklebte Aufklebermotiv ist im vergangenen Jahr auch schon im Umfeld der AfD aufgetaucht: Ein rechtsextremer Account aus dem politischen Umfeld der AfD im brandenburgischen Cottbus verbreitete im Juni 2022 auf Instagram ein Foto des Aufklebers zusammen mit dem Text „#Dekadenz hat keine Zukunft #NoPrideMonth“.

Jan Wenzel Schmidt teilte auf RND-Anfrage mit, er habe den Aufkleber nicht nur nicht an seine Bürotür geklebt, sondern unterstütze auch die darauf abgebildete Aussage nicht.

Die Vorstellung, dass sich unterschiedliche Ethnien und Kulturen nicht vermischen sollten, liegt auch dem Konzept des Ethnopluralismus zugrunde, das von rechtsextremen Organisationen wie der Identitären Bewegung und Teilen der AfD vertreten wird. Dieses völkisch-rassistische Gesellschaftsverständnis ist einer der Gründe für die Beobachtung der Partei und insbesondere ihrer Jugendorganisation durch den Verfassungsschutz.

Schmidt hat Verbindungen zur Identitären Bewegung

Vor seiner Wahl in den Bundestag war Jan Wenzel Schmidt ab 2016 Mitglied des Landtags von Sachsen-Anhalt. In dieser Zeit trat er auch bei der rechtsextremen Identitären Bewegung auf. Im Oktober 2022 berichtete die „Welt“, dass Schmidt einen mehrfach verurteilten Gewalttäter aus der Identitären Bewegung als wissenschaftlichen Mitarbeiter in seinem Bundestagsbüro angestellt hatte.

Auch gegen die LGBTQ-Bewegung positioniert sich die AfD immer wieder. Jan Wenzel Schmidt kommentierte erst in der vergangenen Woche auf Twitter eine Meldung der Polizei Sachsen über eine abgerissene und gestohlene Regenbogenfahne mit der Frage „Ist das Kunst oder kann das weg?“