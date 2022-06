Riesa. AfD-Parteichef Tino Chrupalla gehört nicht zu den Menschen, die ihre Stimmungen gut verbergen können. Am Morgen der Entscheidung über den Parteivorsitz am Samstag in Riesa war der 47-jährige Sachse derart guter Dinge, dass allen Umstehenden klar wurde: Hier steht ein Mann, der in den nächsten Stunden einen Plan in die Tat umsetzen will. Und der Plan sah den Durchmarsch seines Lagers in der AfD vor.

AfD wählt Chrupalla und Weidel als Parteispitze Die AfD-Fraktionschefs Tino Chrupalla und Alice Weidel sind zu gleichberechtigten Vorsitzenden der Partei gewählt worden. © Quelle: Reuters

Für ein paar Minuten an diesem heißen Tag in der Sachsen-Arena wirkte es später, als könnte der Plan in sich zusammenfallen. Es waren die Minuten der Rede von Chrupallas Gegenkandidat Norbert Kleinwächter. Der 36-jährige Bundestags­abgeordnete aus Brandenburg hielt eine hochemotionale Ansprache und bekam reichlich Applaus. Er rief zur Einheit in der zerstrittenen Partei auf. Nur dann seien bessere Wahlergebnisse möglich: „Wir vertreten eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land, sie weiß es nur noch nicht.“

Nun war es aber das Lager des Herausforderers, das in den vergangenen Wochen viele Sympathien verspielt hat. „Mit Tino Chrupalla endet die Erfolgsgeschichte der AfD“, hatte Bundesvorstands­mitglied Joana Cotar am Tag nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben – als Pressemitteilung, die direkt in Chrupallas Auftritt vor der Bundespresse­konferenz hereinplatzte. „Er bildet weder die gesamte Partei ab, noch überzeugt er bei den Wählern. Darum darf er nicht noch einmal antreten.“

Chrupalla spricht von „Aufbruch“

Chrupalla verglich seine innerparteilichen Gegner mit einer deftigen Episode aus angeblichen Zeltlagern in seiner Zeit bei der Jungen Union: Damals hätten sich auch diejenigen beschwert, dass es im Zelt nass sei, die selbst hineingepinkelt hätten. Bei seinen Gegnern löste der grenzwertige Vergleich neue Empörung aus – doch sie waren es, die in der Folge das Etikett „Team Zeltpinkler“ erhielten.

„Wir sind die Partei, die den Bürgern auf der Straße eine Stimme gibt“, sagte Chrupalla in seiner Bewerbungsrede. Er übte den erneuten Schulterschluss mit den Corona-Protestierenden des Winters – zusammen habe man „im Bundestag die Impfpflicht verhindert“. Er sei der „Bundessprecher der Basis“, sagte Chrupalla: „Wenn ich angegriffen werde, dann nur, weil die Basis zum Schweigen gebracht werden soll.“

Kleinwächter ging mit achtbaren 36 Prozent vom Feld. 53 Prozent stimmten für Chrupalla als Parteichef, 10 Prozent wollten keinen von beiden.

Alice Weidel, die sich erst kurzfristig für eine Kandidatur für den gleichberechtigten zweiten Vorsitzendenposten bereit erklärt hatte, siegte eindeutiger: Sie setzte sich mit 67,3 Prozent gegen den Europa­abgeordneten Nicolaus Fest durch.

Danach forderten beide einen Neuanfang für ihre Partei. Chrupalla sprach von einem „Aufbruch“. Ziel sei es, die Vergangenheit und den Streit hinter sich zu lassen, sagte er nach seiner Bestätigung im Amt und der Wahl Weidels sowie ihrer drei Stellvertreter. Alle drei, Stephan Brandner aus Thüringen, Peter Boehringer aus Bayern und Mariana Harder-Kühnel, stehen dem radikalen Lager nahe. Es war ein Durchmarsch, Chrupallas Stimmung am Morgen berechtigt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer linken Demonstration versammeln sich vor der Sachsen-Arena in Riesa. Etwa 300 protestierten gegen den dort stattfindenden Bundesparteitag der AfD. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Im Vorfeld hatte der alte und neue Parteichef viel von „Hierarchie“ und „Führung“ gesprochen. Die AfD müsse mit einer Stimme sprechen, um wahrnehmbar zu sein. Auch Weidel forderte das und wurde auf dem Parteitag dafür bejubelt. Wie erfolgreich sie diese Forderungen in der notorisch unerzogenen AfD durchsetzen können, wird sich zeigen.

Seit 2019 ist Chrupalla Vorsitzender, seit dem Austritt von Jörg Meuthen im Januar leitete er die Partei allein. Auf das bundesweite Radar kam er 2017, weil er überraschend Michael Kretschmer in Görlitz das Direktmandat für den Bundestag abnahm. Parteigründer Alexander Gauland und Weidel förderten ihn. Doch erst jetzt könnte er zum unangefochtenen Parteichef werden, dem sprachliche Patzer und Hemdsärmeligkeit nachgesehen werden, weil er imstande ist, Netzwerke zu knüpfen und Mehrheiten zu schaffen.

Chrupallas Verbündeter und gleichzeitig größte Gefahr stand abseits und lächelte still. Der Thüringer Landeschef Björn Höcke beantragte erst erfolgreich eine Satzungsänderung, um eine Einzelspitze für die AfD zu beschließen, dann argumentierte er für eine doppelte Führung, da zurzeit niemand reif sei, die Partei allein zu leiten. So konnte Höcke die neuen Chefs Weidel und Chrupalla gleichzeitig stützen und beschädigen.

