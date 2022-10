AfD-Demonstration in Berlin: Mindestens 3000 Teilnehmer - zahlreiche Gegenproteste

Berlin. Eine Demonstration der AfD und zahlreiche Protestaktionen dagegen dominieren am Samstagnachmittag das Berliner Regierungsviertel. Gegen die Kundgebung der AfD, die unter dem Slogan „Unser Land zuerst“ einen anderen Kurs in der Energiepolitik forderte, formierten sich in Hör- und Sichtweite zahlreiche Versammlungen, die von anderen Parteien, von Gewerkschaften, Kirchen und zivilgesellschaftlichen Gruppen unterstützt wurden.

Zum Start der AfD-Kundgebung am Platz der Republik kamen nach Angaben der Polizei rund 3.000 Teilnehmer zusammen. Bei den Gegenkundgebungen am Rande kamen jeweils mehrere Hundert Menschen zusammen. Unter Titeln wie „Unsere Alternative ist Solidarität“ warnten sie unter anderem vor und neben dem Kanzleramt, in der Nähe des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma und am zum Bundestag gehörenden Paul-Löbe-Haus vor Populismus, Nationalismus und Rechtsextremismus.

AfD hielt Kundgebung vor dem Reichstagsgebäude ab

Eine genauere Schätzung der Teilnehmerzahl war angesichts des unübersichtlichen Demonstrationsgeschehens laut Polizei zunächst nicht möglich. Die AfD hielt ihre Kundgebung direkt auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude ab, bevor sich der Demonstrationszug in Bewegung setzen sollte. Dabei waren etliche Deutschlandfahnen zu sehen, zum Teil mit dem Schriftzug „Wir sind das Volk“, aber auch Fahnen mit der Friedenstaube. Auf einer Fahne war nach Angaben von Beobachtern zu lesen: „Widerstand lässt sich nicht verbieten.“ Auch zahlreiche Plakate waren zu sehen, etwa mit der Botschaft: „Ja zur Kernkraft“.

Wegen der Demonstrationen ist das Berliner Regierungsviertel am Samstag weiträumig gesperrt. 1.900 Polizeibeamte sind nach Angaben einer Sprecherin im Einsatz. 400 Polizistinnen und Polizisten davon kamen demnach zur Unterstützung aus anderen Bundesländern.

