AfD-Fraktion fordert Aussetzung von Corona-Impfungen

Faktencheck

Das sagt die KBV zu den Zahlen

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung stellte am Montag klar, dass sich aus den Daten kein Zusammenhang zwischen Impfungen und Todesfällen herstellen lasse. Aus Sicht der KBV handle es sich bei der Zunahme der Todesfälle in 2021 und dem Quartal I 2022 größtenteils um eine „pandemiebedingte Übersterblichkeit“, hieß es in einem entsprechenden Statement des KBV-Vorstands.



Dies verdeutliche laut KBV nochmals die Bedeutung der COVID-19-Schutzimpfung als „wirksame Maßnahme zur Verhinderung von schweren Verlaufsformen bis hin zu Todesfällen“. „Ohne die Impfung wäre die Übersterblichkeit wahrscheinlich weit höher gewesen“, so die KBV.



Auch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und Robert Koch-Institut (RKI) sehen bislang keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und Todesfällen: „Wenn ältere Menschen oder Menschen mit schweren Vorerkrankungen und einem erhöhten Sterberisiko geimpft werden, dann wird es eine gewisse Anzahl von zufälligen Todesfällen geben, die kurz nach der Impfung auftreten, ohne aber kausal mit der Impfung assoziiert zu sein“, heißt es in einem Sicherheitsbericht des PEI.

Zum Statement der KBV