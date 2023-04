﻿AfD Niedersachsen lässt sich selbst bescheinigen: Die Partei hält wenig Distanz zu Radikalen

Wissenschaft

1997 wurde die Ausstellung „Körperwelten“ erstmals in Deutschland gezeigt – und sorgte damals für einen Aufschrei. 26 Jahre später gastiert die Anatomie-Schau erstmals in Kiel – mitten in der Innenstadt. Die Veranstalter rechnen mit rund 100 000 Besuchern. Wie Sie an exklusive Tickets kommen.