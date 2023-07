„Wo soll die denn sein?“: Politiker aus Sachsen-Anhalt zweifelt an Brandmauer gegen rechts

Innerhalb weniger Tage konnte die AfD erneut einen kommunalpolitischen Wahlsieg verbuchen. Erst vor einer Woche gewann Robert Sesselmann im thüringischen Sonneberg die Wahl zum Landrat, nun gibt es nach einer Stichwahl in Sachsen-Anhalt den ersten hauptamtlich gewählten Bürgermeister. Der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth setzte sich bei der Wahl um das Bürgermeisteramt in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz gegen den unabhängigen Kandidaten Nils Naumann durch. Wie kam es dazu und wie steht es um die Stabilität der „Brandmauer“ nach rechts, auf die sich immer wieder berufen wird?

Steffen Berkenbusch, der ebenfalls als Bürgermeisterkandidat zur Wahl stand, sieht diese nur noch als ein theoretisches Konzept. „Eine Brandmauer? Wo soll die denn sein?“ Er sehe keine mehr, so der Politiker gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

AfD liegt bei Umfragen in Sachsen-Anhalt vor der SPD

Der Wahlsieg habe ihn wenig überrascht. Das ist „ein hausgemachtes Problem“, so der parteilose Kandidat. Er sieht die Hauptursache für das Wahlergebnis bei der Bundesregierung: „Die Politik, die in Berlin gemacht wird, holt die Menschen hier nicht ausreichend ab.“ Mit der Einschätzung steht er nicht allein da. Laut dem Sachsen-Anhalt-Monitor, der in regelmäßigen Abständen die politische Einstellung der Bevölkerung erfasst, sind über die Hälfte der Menschen in Sachsen-Anhalt mit der aktuellen Politik unzufrieden.

„Es geht nur noch darum Posten zu besetzen“, so Berkenbusch. Themen, die die Bürger und Bürgerinnen interessieren, wie Wärmepumpen oder Gas würden dabei nicht ausreichend thematisiert werden. Er habe sich als parteiloser Kandidat aufstellen lassen, um diese Mauer zu erhalten, wie er sagt. Gereicht hat es nicht. 16,6 Prozent der Stimmen konnte Steffen Berkenbusch verzeichnen. Hannes Loth konnte in der Stichwahl 51,13 Prozent der Wählenden für sich gewinnen. Enttäuscht sei er, aber man müsse das Wahlergebnis so akzeptieren. Das seien mündige Bürgerinnen und Bürger, die gewählt haben.

Brandmauer muss stehen

Es sei zu beobachten, ob Loth das umsetzen kann, was er verspricht, so der Kandidat. „Aber der Wille ist da. Wenn er für unsere Stadt und die Bürger etwas Vernünftiges macht, dann bleibt uns als Stadtrat nichts anderes übrig, als das zu unterstützen. Denn das ist ja auch unser Ziel“, so Berkenbusch auf Nachfrage des RND.

Für Mario Karschunke, Generalsekretär der CDU in Sachsen-Anhalt, steht die Diskussion um die Stabilität der Brandmauer gegen rechts außer Frage. „Wir haben ganz klare Beschlüsse, für mich steht die Brandmauer — rechts wie links. Extremismus wird von uns kategorisch ausgeschlossen und das wird er auch in Zukunft“, sagte er dem RND. Der Generalsekretär betonte außerdem, dass weder die AfD noch die Linke in Zukunft Ansprechpartner oder Verbündete der CDU sein werden.

Dass laut der Monitor-Umfrage nur noch 36 Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt die Politik für lösungsfähig halten, bereitet ihm Sorgen. „Die CDU bleibt in Sachsen-Anhalt die Volkspartei der politischen Mitte und die Stimme der Vernunft. Für Parteien der demokratischen Mitte stehen wir jederzeit für Gespräche bereit, aber alles andere schließen wir aus. Wir stehen stark und geschlossen zusammen“, so der Generalsekretär. Aus dem Wahlausgang der Bürgermeisterwahl in Raguhn-Jeßnitz könne man Lehren ziehen. Er wünsche sich, dass mehr über Politik und Lösungen geredet würde als über einen politischen Wettbewerber.

Auch der Kreisvorsitzende der Linken im Kreis Anhalt-Bitterfeld Matthias Schütz, blickt gespannt auf Sachsen-Anhalt und Thüringen. „Die zwei demokratischen gewählten Politiker müssen jetzt zeigen, wie sie als Wahlbeamte auf Zeit eine solide und konstruktive Politik für die Menschen umsetzen wollen“, sagte er dem RND. „Ihre Aufgaben als Hauptverwaltungsbeamte ist die Verwaltung zu führen und Impulse im Interesse der Menschen zu entwickeln, welches keine einfache Aufgabe ist. Hierzu zählen auch Kompromissfähigkeit und Fingerspitzengefühl.“ Das Amt verlangt Neutralität und bietet keinen Platz für Blockadehaltungen, sagte Schütz.

„Die AfD ist nicht ostdeutsch, sondern ein Produkt massiver Unzufriedenheit in Deutschland“ Matthias Schütz, Kreisvorsitzender der Linken im Kreis Anhalt-Bitterfeld

Die AfD konnte in zwei ostdeutschen Bundesländern Wahlsiege verbuchen – befindet sich aber auch bundesweit im Umfragenhoch. Der Kreisvorsitzende betont, „die AfD ist nicht ostdeutsch, sondern ein Produkt massiver Unzufriedenheit in Deutschland.“

Er zweifele nicht an einer Mauer gegen rechts. „Die Brandmauer zu Rassismus, Antisemitismus, Hass und Gewalt in unserer Gesellschaft steht. Wir werden keine Politik der Ausgrenzung von Minderheiten verfolgen und stehen für eine Politik der Perspektiven“, so Schütz.

Erst vergangene Woche appellierte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil an alle demokratischen Parteien, nicht die AfD zu kopieren und die Brandmauer immer klar einzuhalten. Die Verunsicherung vieler Menschen infolge der Krisen der vergangenen Jahre habe zur Folge, „dass ein Nährboden für Hetzer und Spalter am rechten Rand wächst“, so Klingbeil. Dies sei kein ostdeutsches, sondern ein gesamtdeutsches Problem, das sich darüber hinaus in ganz Europa und sogar weltweit breit mache. Die AfD profitiere von Unsicherheit, Streit und Angst, sagte Klingbeil.