Sonneberg: Thüringens Innenminister warnt vor Wahl des AfD-Landratskandidaten

Berlin. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat angesichts der bevorstehenden Stichwahl um das Amt des Landrates im thüringischen Sonneberg vor der Wahl des AfD-Kandidaten Robert Sesselmann gewarnt. „Es geht der AfD gar nicht um diesen Landkreis“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es geht ihr darum, einen symbolhaften Sieg zu erringen. Die AfD hat bisher keine Machtoption. Und ein Landrat in Thüringen hat eine gewisse Macht. Er ist direkt gewählt und kann zum Beispiel über die Unterbringung von Flüchtlingen entscheiden. Wenn ein Landrat da Sand ins Getriebe streut, dann wird das einen nachhaltigen Schaden anrichten. Das strategische Ziel der AfD ist, dass sich die thüringische Landkarte allmählich blau färbt.“

Das erkenne man auch daran, dass die AfD in Sonneberg gar nicht mit regionalen Themen Wahlkampf mache, sondern sich gegen Migration, die EU oder die Nato wende, fügte Maier hinzu. Dabei sei zwar offenkundig, dass Thüringen einen erheblichen Fachkräftemangel habe, sodass sich Bürgerinnen und Bürger mit der Wahl der AfD letztlich selbst schadeten. Das ändere aber nichts am Wahlverhalten vieler Menschen. „Die Krisen sind ein gefundenes Fressen für Populisten, und die Angst vor Veränderungen, die in Ostdeutschland besonders stark ist, wird getriggert durch die AfD“, sagte der SPD-Politiker. Zugleich zeige vor allem im Netz russische Desinformation Wirkung. „Denn aus russischer Perspektive ist die AfD das Mittel zum Zweck.“

Sesselmann tritt gegen den CDU-Kandidaten Jürgen Köpper an. Dabei geht es um die Frage, wer für sechs Jahre als Landrat das Sagen im Kreis Sonneberg an der Grenze zu Bayern hat. Der AfD-Abgeordnete, derzeit Landtagsabgeordneter und Rechtsanwalt, holte im ersten Wahlgang vor knapp zwei Wochen aus dem Stand 46,7 Prozent. Weil er die absolute Mehrheit verfehlte, geht es nun in die Stichwahl gegen Köpper, der auf 35,7 Prozent kam.

Landes- und Bundespolitiker sind so alarmiert, dass Linke, SPD, Grüne und FDP allesamt dazu aufriefen, Köpper zu unterstützen.