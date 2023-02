AfD-Jubiläum: Ton-Panne bei Nationalhymne sorgt für Spott und Häme im Netz

Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 9. Februar

Ein glanzvolles Comeback mit knapp 1000 Teilnehmern erlebte „Kiel singt und spielt für Kiel“ im Kieler Schauspielhaus. In Berlin erlebt „Romeo und Julia“, erstes Kieler Sommer-Musical am Seefischmarkt, eine Art Wiedergeburt. Und in den kommenden Tagen stehen in Kiel und der Region einige exotische Konzerte an. Mehr Tipps und Termine hier in unserem Newsletter.