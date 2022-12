Als Rechtsextremist eingestuft: AfD-Mann Jens Maier soll in Ruhestand versetzt werden

Kurzbesuch in Peking Kurzbesuch in Peking

Russlands Krieg gegen die Ukraine: EU sucht Hilfe in Peking

Der Ratschef der EU, Charles Michel, sagt bei einem Besuch in Peking: „Wir wenden uns an China, auf Russland einzuwirken und zu versuchen, Russland zu überzeugen, die UN-Charta und die Souveränität der Ukraine zu respektieren.“ Staatschef Xi Jinping sichert offenbar zu, dass China keine Waffen an Russland liefert. Auch soll der Menschenrechtsdialog mit Europa wieder in Schwung kommen.