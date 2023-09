Wahlkampf oder Überzeugung? Kretschmer irritiert mit Aussagen auf Leipziger Historikertag

Publikum und Ort hätten kaum unpassender sein können: Auf der Eröffnungsveranstaltung des 54. Deutschen Historikertages in Leipzigs Nikolaikirche, in jenem Gebäude also, von dem erste Impulse zum Sturz der poststalinistischen DDR-Diktatur ausgingen, gewährte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer als Schirmherr der Veranstaltung einmal mehr Einblicke in sein krudes Weltbild.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst wiederholte der CDU-Politiker eine seiner gegenwärtig am häufigsten bemühten Erzählungen von der Bundesregierung, der es in der Außenpolitik an „Respekt vor der Geschichte“ fehle.

Zweifel, was konkret der Sachse damit meinen könnte, zerstreute er, in dem er mit Blick auf die Russlandpolitik der Ampelregierung auf die Kriegsopfer der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg verwies. Allein diese würden der deutschen Unterstützung für die Ukraine (war die kein Teil dieser Sowjetunion?) bereits eine Grenze setzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausdrücklich lobte Kretschmer Frank-Walter Steinmeier – allerdings nicht dessen mahnende Mission („wehrhafte Demokratie“) als Bundespräsident. Vielmehr habe sich Kretschmer „bei einem Außenminister Steinmeier immer wohler gefühlt (...) als bei der aktuellen“ Amtsinhaberin.

Bundespräsident Steinmeier bei der Eröffnung des 54. Deutschen Historikertages am19. September in der Leipziger Nikolaikirche. © Quelle: IMAGO/EHL Media

Das ist geradezu grotesk und kann nur als Affront gegen Steinmeier gewertet werden. Denn schon im April 2022, also kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, zog Steinmeier über seine Zeit als Außenminister von 2013 bis 2017, also auch während der Krim-Invasion, eine „bittere Bilanz“.

„Wir sind gescheitert mit der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, in das Russland einbezogen wird“, sagte er am 4. April 2022. Und: „Mein Festhalten an Nord Stream 2, das war eindeutig ein Fehler. Wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben.“ Der „gescheiterte“ Steinmeier, der Steinmeier „der Fehler“ – nur sie vermisst Kretschmer.

Manchmal habe ich das Gefühl: Diesen Teil der Geschichte muss man noch mal besprechen, da ist noch was. Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident in Sachsen

Dass Kretschmers Festhalten an seiner Kreml-Nähe nicht auf der vielleicht nachvollziehbaren Rücksicht auf sächsische Wirtschaftsinteressen fußt, sondern offenbar Teil eines okzidentalistischen, also den Westen ablehnenden Weltbildes ist, lässt ein weiter Vorstoß des Sachsen vermuten: Mit Verweis auf die „Stalin-Note“ von 1952 sagte er: „Manchmal habe ich das Gefühl: Diesen Teil der Geschichte muss man noch mal besprechen, da ist noch was.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neutralität und Friedensvertrag?

Um es mit Kretschmer zu sagen – was könnte da noch sein? Am 10. März 1952 übergaben sowjetische Vertreter den Westmächten einen Entwurf, der im damals geteilten Deutschland die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung vorsah, die mit den Alliierten über einen Friedensvertrag verhandeln sollte. Das vereinte Deutschland sollte außenpolitisch neutral sein, innenpolitisch wurden dem deutschen Volk die „demokratischen Rechte“ garantiert.

Der renommierte Historiker Gerhard Wettig hatte nach Auswertung von Archivbeständen und veröffentlichten Quellen in seinem 2015 erschienen Buch „Die Stalin-Note“ nachgewiesen, dass es dem sowjetischen Führer Josef Stalin nie um einen ernstzunehmenden Vorschlag ging, die DDR aufzugeben. Stalin ging es um einen Propagandaerfolg, um damit die Westbindung und Remilitarisierung der Bundesrepublik zu verhindern.

Seine Ausführungen zeigen, dass er wohl stärker durch die Narrative der DDR-Geschichtsschreibung geprägt ist, als ich bisher vermutet habe. Bert Hoppe, Historiker

Mit seinem jetzigen Vorstoß hinterfragt Kretschmer nicht nur Deutschlands Westbindung, wie übrigens die AfD auch. Der Regierungschef eines Bundeslandes hält die Ankündigungen eines der schlimmsten Diktatoren der Menschheitsgeschichte offenbar für vertrauenswürdig, den derweil Historiker nach Öffnung der osteuropäischen Archive längst als Propaganda-Coup entlarvt haben.

Was sagt das über Kretschmers Haltung zu heutigen Diktatoren aus? Oder will der CDU-Mann lediglich mit Blick auf die sächsische Landtagswahl 2024 bei rechten Wählern punkten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Tatsächlich bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich wahltaktisch motiviert ist, ob er in Richtung AfD anschlussfähig bleiben möchte, oder ob das nicht doch stärker dem entspricht, was er tatsächlich denkt. Er hat ja immer schon eine Art Nebenaußenpolitik betrieben, am bekanntesten war seine Reise im April 2021 nach Moskau, wo er mit Putin aber nur telefonierte...“, so der Historiker Bert Hoppe zum Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Seine Ausführungen zeigen, dass er wohl stärker durch die Narrative der DDR-Geschichtsschreibung geprägt ist, als ich bisher vermutet habe“, so Hoppe weiter.

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, und Eva Inés Obergfell, Rektorin der Universität Leipzig, diskutieren zur Eröffnung des diesjährigen Deutschen Historikertages in der Nikolaikirche in Leipzig. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Deutschland zwischen den Blöcken?

Tatsache ist, dass „bei vielen Menschen, auch über das rechtsradikale Lager hinaus, die Behauptung sehr populär ist, Deutschland habe nur eine eingeschränkte Souveränität. Ebenso populär war und ist die Idee eines blockfreien, neutralen Deutschland, das weder unter der Hegemonie Russlands (oder früher der Sowjetunion), noch der USA steht oder stand“, so Hoppe. „Das wird auch immer wieder gern in Diskussionen geäußert, die den Krieg in der Ukraine zum Thema hatten. Da wird Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine als eine Art Stellvertreterkrieg gedeutet, aus der sich ein ‚neutrales‘ Deutschland hätte befreien können. In diesem Dunstkreis bewegt sich auch Kretschmer.“

Das war klassische Propaganda. Es war der Versuch, der Bevölkerung in West und Ost zu erzählen, was sie hören will. Bert Hoppe, Historiker

Was war nun dran, an Stalins Note? Hoppe: „Das war klassische Propaganda. Es war der Versuch, der Bevölkerung in West und Ost zu erzählen, was sie hören will.“ Was sich übrigens wie ein roter Faden durch Stalins Politik zog: Als Reaktion auf das Erstarken der NSDAP 1931 in Deutschland gab der sowjetische Herrscher der deutschen KPD einen verstärkt nationalpopulistischen Kurs vor. Ähnliches versuchte er nach 1945, um die Popularität der SED zu erhöhen, was aus stenographierten Gesprächen mit Walter Ulbricht hervorgeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parallelen zwischen Stalin und Putin

„Ähnliches ließ sich auch heute bei Putin vernehmen, der ein Meister darin war, den Deutschen das zu erzählen, was sie hören wollen“, so der Berliner Historiker. Und fügt hinzu: „Ich denke besonders an seine Rede vor dem Deutschen Bundestag 2001, als er stehende Ovationen für seine Visionen eines geeinten Europas von Wladiwostok bis Lissabon bekam. Die ursprüngliche Version, die eigentlich transatlantisch und nicht eurasisch konzipiert war und von Vancouver bis Wladiwostok reichte, hatte er da unter den Tisch fallenlassen. Im Bundestag war ihm wichtig, für eine Distanz von den USA zu werben.“

Dass der CDU-Politiker Kretschmer ganz grundsätzlich ein Problem mit der deutschen Debattenkultur hat, offenbar ein anderer Satz, den er auch in der besagten Diskussion bei der Eröffnung des des Historikertags fallen ließ: „Und wie oft haben wir in den letzten Jahrzehnten diese Bequemlichkeit erlebt, dass ein Mainstream ein Stück weit auch die Diskussion bestimmt.“

„,Mainstream‘, das ist wieder so ein opportunistischer Begriff, zumeist bezogen auf Medien oder die Diskussionskultur, sehr gern benutzt im rechten Spektrum“, ordnet der Historiker Hoppe ein. „Wenn er das jetzt auch auf die Geschichtswissenschaft überträgt, dann kritisiert er offensichtlich, dass es unter Historikern Debatten gibt, aus denen sich irgendwann ein Konsens zu bestimmten Fragen entwickelt, etwa im Historikerstreit über die Singularität des Holocaust. Ähnlich ist es auch im Fall der von ihm angesprochenen Stalin-Note gewesen. So lange nicht Archive in Moskau zugänglich waren, so lange gab es Spekulationen und Diskussionen. Doch diese offenen Fragen haben sich eigentlich weitgehend erledigt. Kretschmer offenbart daher ein Geschichtsbild, das auf dem Kenntnisstand der Zeit basiert, in der er in der DDR die Schulbank gedrückt hat.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Historiker Bert Hoppe bleibt die bittere Erkenntnis, dass Michael Kretschmers „Katzbuckeln vor Putin nicht verzweifeltes Taktieren ist, um AfD-Wähler zurückzugewinnen. Sondern dass er wirklich glaubt, mit Gewaltherrschern könne man sich doch gütlich einigen.“