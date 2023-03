AfD nicht zur Bürgerschaftswahl in Bremen zugelassen

Die AfD ist nicht zur Bürgerschaftswahl im Land Bremen zugelassen worden. Das entschied der Wahlausschuss in Bremen am Freitag. Die zerstrittene Partei hatte zwei Wahllisten eingereicht, was nach dem Wahlgesetz unzulässig ist.

Bremen. Die Wahlleitung Bremens hat die Alternative für Deutschland (AfD) nicht zur Bürgerschaftswahl zugelassen. Diese Entscheidung traf der Wahlausschuss der Hansestadt am Freitag einstimmig.

Laut der Begründung sei die Entscheidung für einen der beiden Vorschläge der AfD ein Eingriff in die Parteienfreiheit. Diese sehe eine umfassende Organisationsfreiheit vor. Zuvor hatte die zerstrittene AfD in der Stadt Bremen zwei Wahllisten eingereicht. Dies ist nach dem Wahlgesetz unzulässig. In Bremerhaven reichte die Partei lediglich einen Vorschlag ein und darf dementsprechend an der Wahl teilnehmen.

Ein AfD-Wahlvorschlag stammte von einem so genannten Rumpfvorstand um den Landesvize Sergej Minich, der andere von einem so genannten Notvorstand um die Bürgerschaftsabgeordneten Heinrich Löhmann und Frank Magnitz. Beide Parteilager nahmen für sich in Anspruch, rechtmäßig die AfD zu vertreten.

