Nach rassistischer Attacke: AfD-Politiker vor Gericht verurteilt

65 Bundestagsabgeordnete schreiben Brief an italienisches Parlament

Das italienische Parlament befasst sich am Mittwoch mit einem Regierungsdekret, das die private Seenotrettung weiter einschränken würde. 65 Bundestagsabgeordnete wenden sich nun in einem Brief an ihre italienischen Parlamentskollegen. Sie fordern sie auf, das Dekret der italienischen Regierung nicht in ein Gesetz zu gießen.