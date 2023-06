﻿AfD in Niedersachsen verklagt Verteidigungsminister Pistorius

Hannover. Die niedersächsische AfD geht beim niedersächsischen Staatsgerichtshof in Bückeburg (Kreis Schaumburg) gegen Bundesverteidigungs­minister Boris Pistorius (SPD) vor. Die Klage richtet sich außerdem gegen die Landesregierung und die amtierende niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD).

Mit dem Gang zum Staatsgerichtshof rügt der AfD-Landes­vorsitzende Frank Rinck ein Interview, das Pistorius im vergangenen Dezember der „Bild am Sonntag“ gab. Pistorius erklärte darin, dass er die AfD in weiten Teilen für rechtsextremistisch halte. Außerdem verglich der damalige niedersächsische Innenminister die AfD mit der Partei der Nationalsozialisten, der NSDAP. Seit Januar ist Pistorius Bundesverteidigungs­minister.

„Generell versucht die AfD das Gleiche, was die NSDAP Ende der Zwanzigerjahre auch gemacht hat“

Der SPD-Politiker ist für seine unerbittliche Haltung der AfD gegenüber bekannt. In dem bemängelten Interview erklärte Pistorius auf eine Frage nach der bundesweiten „Reichsbürger“-Razzia eine Woche zuvor: „Generell versucht die AfD das Gleiche, was die NSDAP Ende der Zwanzigerjahre auch gemacht hat: in die Sicherheitsorgane, in die Justiz vorzudringen.“ Bei der Razzia wurde eine frühere AfD-Bundestags­abgeordnete und Richterin festgenommen.

Die AfD sieht durch das Interview ihr im Grundgesetz verankertes Recht auf Chancengleichheit der Parteien verletzt. Den NSDAP-Vergleich wies AfD-Landeschef Rinck damals empört zurück und kündigte rechtliche Schritte an. Pistorius setze „eine bürgerlich-konservative Partei“ mit der NSDAP gleich und verharmlose damit „auf unerträgliche Weise die Verbrechen der Nationalsozialisten“.

„AfD soll diskreditiert werden“

In der Antragsbegründung beim Staatsgerichtshof heißt es nun, die Behauptung, es gebe „ein gezieltes und strategisches Vordringen in die Sicherheitsorgane beziehungsweise die Justiz“, sei falsch. Diese und weitere negative Äußerungen, etwa über Schnittmengen zwischen AfD und „Reichsbürgern“, seien darauf gerichtet, die AfD zu diskreditieren, wobei Pistorius seine Amtsautorität als langjähriger Innenminister ausnutze. Äußerungen über ein mögliches Verbotsverfahren seien unzulässig, da sie den Eindruck erwecken, dieses könne als gesichert angenommen werden.

Pistorius äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Ein Sprecher von Behrens erklärte, man gehe davon aus, dass die Klage gegen die amtierende Innenministerin unzulässig sei. „Wir sehen dem weiteren Verfahren gelassen entgegen.“

Dieser Artikel ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.