Für Bundestagswahl 2025

AfD-Chefin Weidel kündigt eigenen Kanzlerkandidaten an

Die AfD will nach den Worten der Parteivorsitzenden Alice Weidel bei der nächsten Bundestagswahl einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen. Das kündigte sie in einem Fernsehinterview an, nannte aber keinen Namen.