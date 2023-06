Die rechtsextreme AfD will 2025 erstmals einen eigenen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin stellen. Das hat keine Aussicht auf Erfolg, ist aber trotzdem ein weiteres Warnsignal – und ein Anreiz, die Brandmauer gegen den Rechts höher und fester zu ziehen, kommentiert Felix Huesmann.

Die AfD will die Kanzlerschaft. Zumindest hat die Co-Parteivorsitzende Alice Weidel nun in einem Interview mit dem Sender N-TV erklärt, dass ihre Partei bei der Bundestagswahl im Jahr 2025 einen Kanzlerkandidaten oder eine -kandidatin stellen will. Die gute Nachricht: Aussicht auf Erfolg hat diese Bewerbung für die Regierungsspitze nicht. Die Umfragewerte der Rechtsaußenpartei sind zwar derzeit hoch – beunruhigend hoch. Doch von einer alleinigen Mehrheit ist die AfD weit entfernt und keine der demokratischen Parteien wird im Bundestag eine Koalition mit den vom Verfassungsschutz beobachteten Rechtsextremen der vermeintlichen „Alternative“ eingehen.