AfD will mit Süßigkeiten für sich werben – die sehen aus wie Penisse

Partner zunehmend verärgert: Deutschlands Angst vor dem „Alleingang“ – und der Führung

Westliche Partner schauen zunehmend mit Unverständnis auf die deutsche Debatte über Panzerlieferungen an die Ukraine. Deutschland kündige Führung und Zeitenwende an, wolle aber nicht führen, so der Eindruck in den USA. Dabei ist die Ukraine dringender denn je auf westliche Kampf- und Schützenpanzer angewiesen.