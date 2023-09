Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober

#AfDnee-Kampagne: „Es geht nicht gegen die da oben, es geht gegen Sie“

Das hessische Landesparlament kommt am Donnerstag zur letzten Plenardebatte vor der Landtagswahl zusammen.

Mit einer Online-Kampagne will ein Frankfurter Verein AfD-Sympathisanten ansprechen – und ihnen vor Augen führen, dass sie selbst am meisten unter der Politik der Partei leiden. Die Posts sorgen in den sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit.