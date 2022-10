﻿„Glaube, dass sie mich töten“: Afghane fürchtet Abschiebung in sein Heimatland

Der 27-jährige Hamidullah Rahmati weiß keinen Rat mehr. Der gebürtige Afghane war 2015 aus seinem Heimatland vor den Taliban geflüchtet, lebt nun in Deutschland und bemüht sich seither vergebens um Asyl in Deutschland. Nun fürchtet er die Abschiebung und die Rache der neuen Machthaber in seiner Heimat.

Lindhorst. Hamidullah Rahmati hat eine Arbeitserlaubnis und verdient sich seit 2017 seine Brötchen selbst, zahlt Steuern und ist tätig als Pflegehelfer in einer Senioreneinrichtung. Aber Reisen darf er nicht und wenn er beispielsweise am Eingang einer Diskothek das Dokument vorzeigt, das er von den deutschen Behörden ausgestellt bekam, darf er – wie er sagt – nicht hinein. Rahmati hat eine sogenannte Aufenthaltsgestattung. Diese gibt ihm lediglich das Recht, sich zur Durchführung eines Asylverfahrens in Deutschland aufhalten zu dürfen.

Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Damit ist er „der Einzige in Europa, dessen Asylantrag in allen Belangen abgelehnt worden ist“, wie sein Anwalt, Karim Popal aus Bremen, meint. Popal vertritt etliche der Geflüchteten aus Afghanistan und wurde bekannt, weil er die Opfer des deutschen Luftangriffs von Kundus vertrat, bei dem 2009 zahlreiche Zivilisten ums Leben kamen. Für Popal ist eindeutig, dass das zuständige Gericht „fehlerhaft gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes und gegen Gesetze verstoßen“ hat.

Freunde vor Aktion der Taliban gewarnt

Rahmati hat nun Angst davor, abgeschoben zu werden und den Taliban in die Hände zu fallen. „Ich glaube, dass sie mich töten“, befürchtet er. Rahmati kommt aus der Provinz Badghis in Afghanistan und hatte vor seiner Flucht Freunde vor einer Aktion der Taliban gewarnt. Nun gilt er dort als Verräter. Eine Familie würde ihn auch nicht erwarten. Seine Eltern und Geschwister sind mittlerweile in den Iran geflohen.

Trotz der Feststellung des Bundesverfassungsgerichts habe das Gericht Erkenntnismittel für seine Entscheidung benutzt, die nicht mehr verwendbar waren, erklärt Popal. Zudem seien diese sogenannten Erkenntnismittel verjährt. Ferner sei das Gericht nach der Formulierung des Urteils sehr hart gewesen, weil der Kläger protestiert habe wegen nicht Gewährung von Prozesskostenhilfe.

Dass der Asylantrag in allen Bereichen abgelehnt worden ist, widerspreche der herrschenden Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland, in der Abschiebeverbote nach Afghanistan gelten. Wie Popal erklärt, sei dies auch in anderen europäischen Staaten so. „Alle europäischen Staaten haben ein Abschiebungsverbot, nur Hannover beabsichtigt, die Menschen abzuschieben“, wundert sich der Anwalt über die Entscheidung des Amtsgerichtes.