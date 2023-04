Afghanistan: Drei Briten wohl seit Monaten in Gewahrsam der Taliban

Russischer Kriegsblogger bei Explosion in Sankt Petersburg getötet

Bei einer Explosion in einem Café in Sankt Petersburg ist am Sonntag der russische Kriegsblogger Wladlen Tatarskij ums Leben gekommen. 25 weitere Menschen seien bei der Detonation verletzt worden. Tatarskij hatte zuvor zu einem „patriotischen Abend“ in ein Café eingeladen.