Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan: bislang keine einzige Zusage

Seit Oktober 2022 gibt es ein eigenes Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan, über das die Bundesregierung besonders gefährdete Menschen aus dem Land aufnehmen will - bisher gab es jedoch keine einzige Aufnahmezusage. Aus der Opposition kommt Kritik.

Eine afghanische Frau erhält in Kabul eine Lebensmittelration, die von einer südkoreanischen humanitären Hilfsorganisation verteilt wurde (Archivbild). Tausende Afghaninnen und Afghanen wollen das von den Taliban regierte Land verlassen, das Bundesaufnahmeprogramm der Bundesregierung ist allerdings bislang nicht richtig in Fahrt gekommen.

Berlin. Fast ein halbes Jahr nach dem Start des Bundesaufnahmeprogramms für Afghanistan wurde noch keine einzige Aufnahmezusage im Rahmen des Programms erteilt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Die Bundesregierung hatte das Aufnahmeprogramm im Oktober 2022 gestartet, um durch die Herrschaft der Taliban besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen eine Aufnahme in Deutschland zu ermöglichen. Die Bundesregierung hatte als Ziel ausgegeben, monatlich etwa 1000 Menschen über das Programm aufzunehmen. Mehr als 100 Nichtregierungsorganisationen können der Bundesregierung dabei als meldeberechtigte Stellen Personen zur Aufnahme vorschlagen.

Die Bundesregierung hat laut eigener Aussage zwar bereits zwei Auswahlverfahren eingeleitet, allerdings bisher keine einzige Aufnahmezusage im Rahmen des Programms ausgesprochen. Mit den ersten Zusagen werde erst in den nächsten Wochen gerechnet, teilte die Bundesregierung mit.

Aufnahme ja – aber nicht über Bundesaufnahmeprogramm

Gefährdete Personen aus Afghanistan wurden trotzdem auch in den vergangenen Monaten weiter aufgenommen – jedoch außerhalb des eigens geschaffenen Bundesaufnahmeprogramms. Seit dem 17. Oktober 2022 wurden laut Regierungsangaben mehr als 4900 Aufnahmezusagen für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen und deren Familienangehörige erteilt.

„Als Innenministerin Faeser und Außenministerin Baerbock im Oktober mit großem Tamtam den Start des Bundesaufnahmeprogramms für Afghanistan verkündet haben, habe ich gesagt, dass ich erst an die Existenz dieses Programms glaube, wenn die erste Person nach Deutschland eingereist ist“, sagte die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, dem RND. „Und nun – ein halbes Jahr später – gibt es noch nicht einmal eine Aufnahmezusage. Das unterbietet wirklich alle Erwartungen“, kritisierte die Linken-Politikerin.

Hunderte NGO-Mitarbeiter melden gefährdete Personen

Es sei positiv, dass die Bundesregierung trotzdem kontinuierlich Aufnahmezusagen außerhalb des Programms ausgesprochen habe, sagte Bünger, fügte jedoch an: „Ich frage mich: Warum schafft man ein kompliziertes Verfahren, das wesentlich durch die unbezahlte Arbeit von NGOs getragen wird, wenn die Aufnahmen am Ende an diesem Programm vorbei erfolgen?“

In den meldeberechtigten Organisationen seien Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt, die Daten gefährdeter Personen in die IT-Anwendung der Bundesregierung einzugeben. „Ein riesiges Problem ist auch die Intransparenz des ganzen Verfahrens“, beklagte Bünger. Weder sei öffentlich bekannt, wer die meldeberechtigten Stellen sind, noch wolle die Bundesregierung offenlegen, nach welchen Kriterien sie Aufnahmegesuche gefährdeter Afghaninnen und Afghanen bewerte und priorisiere.