Als die Taliban im vergangenen August in Afghanistan die Macht übernahmen, floh der damalige Präsident des Landes, Ashraf Ghani. Gerüchten zufolge soll der dabei Hunderte Millionen Dollar Bargeld mitgenommen haben. Ein vorläufiger Bericht des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau in Afghanistan geht von einer deutlich niedrigeren Summe aus.

Washington.Der ehemalige afghanische Präsident Ashraf Ghani und seine Mitarbeiter haben bei der Flucht vor den Taliban nach US-Erkenntnissen Bargeld der Regierung mitgenommen - aber nicht in dem bislang kolportierten Ausmaß.

In einem vorläufigen Bericht des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau in Afghanistan (Sigar) hieß es am Dienstag, Beweise deuteten darauf hin, dass der Betrag zwischen 500.000 und einer Million Dollar (940.000 Euro) gelegen habe. Es gebe keine Belege für Behauptungen unter anderem der russischen Botschaft in Kabul, dass an Bord der Helikopter mit dem Präsidenten und seinen Mitarbeitern 169 Millionen Dollar ausgeflogen worden seien. Ghani hatte diese Vorwürfe stets dementiert.

„Es ist wahrscheinlich, dass im Chaos der Taliban-Übernahme erhebliche Mengen an US-Währung aus dem Besitz der afghanischen Regierung verschwanden“, teilte Sigar nun mit. Da Aufzeichnungen der afghanischen Regierung und Überwachungsvideos aus diesen letzten Tagen nun in den Händen der Taliban seien, könne Sigar nicht feststellen, was letztlich mit den gestohlenen Geldern geschehen sei.

Die Taliban hatten nach einem rasanten Vormarsch im August vergangenen Jahres die Macht in Kabul übernommen. Ghani war am 15. August 2020 ins Ausland geflohen. Er hatte der britischen BBC später zur Rechtfertigung gesagt, er habe damit ein Blutvergießen und die Zerstörung von Kabul verhindern wollen.

