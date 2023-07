Schönheitssalons für Frauen in Afghanistan werden bald verboten

Islamabad. Die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan haben ein Verbot von Schönheitssalons für Frauen bekanntgegeben. Ein Sprecher des Ministeriums für Tugend und Laster, Mohammed Sidik Akif Mahadschar, bestätigte am Dienstag die Inhalte eines Briefs in den sozialen Medien, der eine Anordnung des obersten Taliban-Chefs Hibatullah Achundsada enthalten soll. Schönheitssalons im Land bekamen einen Monat Zeit, um ihren Betrieb einzustellen. Ein Grund für das Verbot wurde in dem Schreiben vom 24. Juni nicht angegeben.

Finanzielle Folgen für Familien

Für Frauen in Afghanistan ist das ein weiteres Verbot durch die Taliban-Regierung. Sie wurden von den Taliban bereits von öffentlichen Orten wie Parks und Fitnessstudios ausgeschlossen. Auch die meisten Formen der Arbeit wurden ihnen verwehrt. Achundsada behauptete vor kurzem, seine Regierung habe die nötigen Schritte unternommen, um das Leben von Frauen im Land zu verbessern.

Die Betreiberin eines Schönheitssalons in Kabul sagte, sie sei die einzige in ihrer Familie, die Geld verdiene, nachdem ihr Mann bei einem Autobombenanschlag 2017 getötet worden sei. Jeden Tag kämen zwischen acht und zwölf Frauen in ihren Salon, sagte die Unternehmerin, die aus Angst vor Vergeltung anonym bleiben wollte.

„Täglich verhängen sie (die Taliban) Einschränkungen gegen Frauen“, sagte sie der Nachrichtenagentur AP. „Warum haben sie es lediglich auf Frauen abgesehen? Sind wir keine Menschen? Haben wir nicht das Recht auf Arbeit oder Leben?“

